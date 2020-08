Dolnobenešovští fotbalisté si v generálce na nový ročník s chutí zastříleli. Na domácím trávníku porazili Dětmarovice 8:0. Hattrickem se blýskl Býma.

Benešov vysoko vyhrál | Foto: Petr Widenka

„Zápas nám vyšel. Těžili jsme ze standardních situací. Dali jsme z nich pět branek,“ byl spokojený trenér Benešova Marcel Melecký. „Dětmarovice nás na druhou stranu až tolik neprověřily, to Oldřišov týden zpátky měl větší kvalitu,“ přiznal kouč Benešova, který postrádal zraněného Trajkovského. Mezi střelce se zapsaly i dvě nové posily, a to Kubík s Musilou. „Zafungovalo nám i druhé rozestavení, a to se čtyřmi obránci a jedním útočníkem. Máme tak na sezonu připraveny dvě,“ pousmál se Melecký.