Hlučínští fotbalisté letí na vítězné vlně. Nerozhodil je ani náročný program tří zápasů v krátkém časovém sledu. V Blansku Slezané udeřili po přestávce a zvítězili 3:1.

Hlučín slaví další výhru. | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Naše vítězství se nerodilo vůbec lehce. Soupeř byl na nás dobře připravený. My jsme navíc ztráceli docela dost balonů,“ začal s pozápasovým komentářem hlučínský trenér Filip Smékal. První branka padla čtyři minuty před poločasem, kdy se z pokutového kopu prosadil domácí Smrčka. „Za mě šlo o přísnou penaltu,“ doplnil hostující kouč. Hosté ale dokázali rychle odpovědět. Praus si narazil balon se Smékalem, poslal průnikovou přihrávku na Moučku a ten překonal gólmana Kubicu. „Bylo důležité, že jsme dokázali do přestávky vyrovnat,“ podotkl Filip Smékal.

Po přestávce přišel rychlý úder Hlučína. Kolaska na vlastní polovině odebral soupeři balon, poslal ho za stopery na Smékala ten poslal hosty do vedení. Na konečných 1:3 upravil po nacvičeném signálu Kania, kdy se trefil pod břevno. „Za vítězství jsme rádi. Nebylo to jednoduché utkání. Soupeře jsme ale do žádných velkých šancí nepouštěli. My jsme ale také krom tří gólů příliš velké gólovky neměli,“ zakončil Filip Smékal.

Blansko – Hlučín 1:3 (1:1)

Branky: 41. Smrčka (penalta). - 44. Moučka, 47. Smékal, 77. Kania. Rozhodčí: Budovič – Slabý, Mayer. ŽK: Porč, Holman, Jambor – Praus. Diváci: 110.

Hlučín: Murín - Tomšů, Holzer, Praus, Kolaska - Kovala, Buchvaldek - Kania, Mládek (67. Kobza), Moučka (86. Wala) - Smékal (81. Ptáček). Trenéři: Ondřej Smetana, Filip Smékal.