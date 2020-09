/FOTOGALERIE/ Propadákem skončil domácí zápas hlučínských fotbalistů. Svěřenci trenéra Roman Westa nenaplnili pověst velkého favorita a s Otrokovicemi prohráli 1:4. Premiéra pod umělým osvětlením, tak domácím pořádně zhořkla.

Fotbalisté Hlučína nestačili na Otrokovice. Foto: Štěpánka Czyžová | Foto: Deník / VLP Externista

„Byli jsme si vědomi, že v případě vítězství budeme po víkendu na prvním místě. Jenomže na trávníku to tak nevypadalo, první poločas jsme prohospodařili,“ zlobil se trenér Roman West. „Místo toho, abychom soupeři vnutili naši hru, on nám vnutil tu svou. Z naší strany to bylo vlažné. Hosté měli dvě, tři velké šance, jednu proměnili a zaslouženě vedli,“ uznal kouč domácích. Ovšem v závěru prvního dějství mohl Slezany vrátit Padych, jenomže dvě dobré šance neproměnil.