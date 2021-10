Velký zápas mají za sebou hlučínští fotbalisté. Na hřišti nebezpečného Uničova vyhráli vysoko 4:0, a to jim chyběl kapitán Radovan Lokša. Dvěma góly se blýskl Adam Zajíček.

Hlučín vyhrál v Uničově | Foto: Štěpánka Czyžová

„Věděli jsme, že nás čeká náročné utkání. To se potvrdilo, ale my ho zvládli. Konečný výsledek je asi pro domácí krutý,“ začal po utkání s povídáním trenér Hlučína Lubomír Adler. První gól padl ve 26. minutě šel Lehnert do kombinace s Prausem, míč nakonec poslal z levé strany před branku, kde ho uklidil do sítě Neumann. „Vedoucí branka nás uklidnila. Soupeře jsme přehrávali, byli jsme lepším týmem,“ pokračoval hostující stratég.