Hlučínští fotbalisté po slabším jarním rozjezdu chytli druhý dech. Naposledy se prezentovali dobrým výkonem na hřišti Frýdlantu. Po vyrovnaném prvním poločase, ten druhý ovládli a nakonec si domů odvezli tři body za vítězství 4:1.

Hlučín veze tři body z Frýdlantu | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Prvních patnáct minut bylo z naší strany dobrých. Byli jsme aktivní, jen jsme se tlačili hodně do přehuštěného středu, místo toho, abychom hráli více po krajích,“ řekl jeden z hlučínských trenérů Martin Hanus. Po čtvrthodině hry šli hosté do vedení. Zajíček udělal protihráči kličku a střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. „Mohli jsme klidně vést i vyšším rozdílem. Jenomže jsme si nechali vnutit soupeřovu hru. Začali jsme nakopávat balóny. Naše hra byla nepřesná, neměli jsme druhé míče a do toho jsme inkasovali gól. Ve druhé polovině první půle tam byla z našeho pohledu hluchá místa,“ byl naštvaný spolupracovník Davida Levčíka.

Dolní Benešov udeřil po přestávce, Heřmanice dohrávaly v devíti

Po přestávce si vzal slovo Hlučín. „Něco jsme si v kabině řekli. Hodně nám mohl rychlý gól, který určil ráz zápasu. Frýdlant tato branka poznamenala, nás naopak uklidnila. Hráli jsme svou hru, byli aktivnější a nakonec utkání dotáhli k zaslouženému vítězství,“ podotkl Martin Hanus a dodal: „I když výsledek vypadá jasně, zápas to až tak jednoduchý nebyl. Domácí byli dlouho nepříjemní.“

Frýdlant – Hlučín 1:4 (1:1)

Branky: 21. Kedroň - 15. Zajíček, 56. Kania, 77. Kulig, 82. Levčík. Rozhodčí: Mayer – Tomanec, Lukašík. ŽK: Ptáček. Diváci: 314.

Hlučín: Švrčina – Kulig, Plesník, Hasala, Kolaska – Stoklásek (79. Cabadaj) – Zajíček, Praus, Mládek (46. Smékal), Kania – Ptáček (68. Levčík). Trenéři: David Levčík, Martin Hanus.