Hlučín vyhrál anketu Deníku o nejlepší fotbalovou adresu v Moravskoslezském kraji, co na to říkáte? Jde pro nás o příjemné zjištění. Počet hlasů, které jsme získali, je zajímavý, bylo jich opravdu hodně. Je vidět, že se nám podařilo zaktivovat fanoušky.

Nyní jste postoupili do republikového kola, jak v něm vidíte vaše další šance?

Pro mě je to trošičku neznámá. Jsem zvědavý, které stadiony a týmy se do finále dostanou. Každopádně chceme naše fanoušky postavit do pozoru a uvidíme, na co to bude nakonec stačit.

Nicméně na domácím stadionu jste očekával asi trochu vyšší návštěvy…

Jsem v klubu od září, snažil jsem se poznat mentalitu hlučínských příznivců. Zatím se mi ji ale nepodařilo rozklíčovat. V momentě, a to i když se nám daří, lidi ve velkém počtu na zápasy nechodí. Je pro nás úkolem do budoucna na tom zapracovat.

Nicméně tím, že jste hráli domácí zápasy v pátečním termínu, nárůst návštěv přišel…

Je pravdou, že páteční termíny, navíc pod světly, přitáhly více diváků. Byla to správná strategie, přece jenom jsme se nedostali do kolize s okolními kluby. I tak si ale myslím, že vzhledem k tomu, že jsme hráli atraktivní fotbal, navíc pod světly, tak mohly být návštěvy ještě vyšší.

Letošní sezona pro vás skončila ve středu, kdy jste vyhráli na Slovácku. Uhráli jste pětasedmdesát bodů, k tomu jste skončili druzí, takže paráda. I tak ale asi v Hlučíně panuje zklamání, přece jenom druhá liga byla blízko…

Je to tak. K postupu nám chyběl kousek, z tohoto pohledu cítíme zklamání. Na případný postup jsme se připravovali, podali jsme přihlášku do druhé ligy. Bohužel přišla sobotní remíza s béčkem Zlína a naše naděje vyhasly.

Říkáte, že na druhou ligu jste se připravovali, to znamená, že i po ekonomické stránce by to nebyl problém?

V případě postupu jsme měli přísliby od partnerů, které nám garantovaly druhou ligu důstojně odehrát. Samozřejmě rozpočtově bychom patřili k těm nižším. Pracovali jsme na veškerých formalitách, abychom licenci dostali. Myslím si, že i zázemí v Hlučíně je na vysoké úrovni.

Hlučín se loučil výhrou, béčku Slovácka dal tři branky

Když se zpětně ohlédneme, tak Hlučín prožil hektickou sezonu…

Z celkového pohledu máme za sebou úspěšný ročník. Po sportovní stránce byla sezona velmi úspěšná. V MOL Cupu jsme se dostali mezi šestnáctku nejlepších týmů v republice. Navíc se nám podařilo vyřadit Plzeň. V dlouhodobé soutěži končíme na druhém místě, o postup jsme se rvali téměř až do samotného konce. Na druhou stranu nás potkaly taky hodně nepříjemné věci. Bylo to emočně vypjaté. Z tohoto pohledu připomínal letošní ročník horskou dráhu.

Dá se říci, že vrcholem bylo vítězné utkání MOL Cup nad úřadujícím mistrem z Plzně…

Jednoznačně! Porazit Plzeň bylo velkým úspěchem, naskočili jsme na vlnu velké euforie. I následná příprava na Bohemku byla velká. Zahráli jsme si v legendárním Ďolíčku a myslím si, že ani tam jsme neudělali ostudu. Do Prahy za námi vyrazila i spousta fanoušků. Byla to pro nás hodně zajímavá zkušenost.

Letošní sezonu zakončíte velkými oslavami stých narozenin, už je vše připraveno?

(usměje se). Přípravy vrcholí. Organizačně vše běží tak, jak má. Program je pestrý. Povedlo se nám do Hlučína přitáhnout zajímavé osobnosti, to samé platí i o hudebním programu. Myslím si, že vše stojí za to. Teď se jenom modlíme, ať nám vyjde počasí.