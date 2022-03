Hlučínští prohrávali po gólech Matulky a Hekerleho, ještě do přestávky však srovnali krok. Nejprve si dal vlastní gól Trojánek, na něj navázal Holzer. Velký obrat dokonal v 68. minutě Plesník.

„Samozřejmě mě těší, že jsme to otočili. Kdybychom ztratili body zrovna proti takovému soupeři, tak by mě to mrzelo,“ začal hodnotit zápas trenér Hlučína Filip Smékal.

„Už v prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou, jenže Vrchovina se dvakrát dostala k naší brance a dala dva góly. Jsem rád, že jsme to pak urvali, ale čekal bych, že budeme hrát více po zemi a méně míče nakopávat. Stále se nám navíc nedaří ve finální fázi,“ dodal Filip Smékal.

19. kolo MSFL (neděle 13. 3. 2022):

Vrchovina – Hlučín 2:3 (2:2)

Branky: 27. Matulka, 34. Hekerle – 36. vl. Trojánek, 45. Holzer, 68. Plesník. Rozhodčí: Denev – Marek, Mayer. ŽK: Duda, Michal, Batelka, Svoboda – Hasala. Diváci: 172.

Hlučín: Lapeš – Wolf (46. Neumann), Hasala, Plesník, Lehnert – Holzer, Praus – Wala (75. Moučka), Mládek (64. Smékal), Dostál (46. Ptáček) – Lokša (88. Zajíček). Trenér: Smékal.