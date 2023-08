/FOTOGALERIE/ První bodovou ztrátu letošní sezony hlásí hlučínští fotbalisté. Slezané v generálce na úterní duel MOL Cupu remizovali se Znojmem 2:2. Hosté v poločase dokonce vedli. Na konečných 2:2 srovnával Dominik Smékal. V hlučínské sestavě se objevila i nová posila, a to nigerijský stoper Emmanuel Uchenna Aririerisim.

Hlučín - Znojmo 2:2 | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Každá domácí ztrát zamrzí,“ vracel se k pátečnímu utkání jeden z hlučínských trenérů Filip Smékal. „Musím ale říci, že cizinecká legie ze Znojma disponovala velkou kvalitou. Byli na nás velmi dobře připraveni,“ podotkl hlučínský stratég. První gól padl už po čtyřech minutách hry. Domácí kopali rohový kop a Dominik Smékal je poslal do vedení. „Bohužel brzy na to jsme po naší chybě inkasovali. Frigerio se krásně trefil po šibenice,“ pokračoval Filip Smékal. Domácí mohli si vzít vedení zpět. Po rohovém kopu se na zadní tyči objevil zcela volný Buchvaldek. Hostující gólman ho neskutečně vychytal. Po půlhodině hry hosté dobře zakombinovali, dostali se za obranu a Kilibarda poslal Znojmo do vedení.

Do druhého poločasu vstoupili Hlučínští výborně. Po krásné akci našel Buchvaldek na zadní tyči Smékala, který hlavičkou uklidil balon do šibenice – 1:1. „Měli jsme dostatek času, abychom si vzali vedení zpět. Měli jsme nějaké možnosti, gól ale z nich nepadl. Musím ale přiznat, že i soupeř měl šance. Nás naštěstí podržel brankář Murin. Když se celkově za utkáním ohlédnu, tak remíza je spravedlivá,“ podotkl Filip Smékal.

Do druhého poločasu v hlučínské sestavě naskočil devatenáctiletý stoper Emmanuel Uchenna Aririerisim. „Sháněli jsme stopera. Emanuel působil v Baníku a Vítkovicích. Jak se říká, hodili jsme ho do vody a on plaval. Ukázal se, že může být platným hráčem,“ zakončil Filip Smékal.

FC Hlučín – SC Znojmo FK 2:2 (1:2)

Branky: 4. Smékal, 59. Smékal – 12. Frigerio, 31. Kilibarda. Rozhodčí: Dudek – Lukašík, Jurajda. ŽK: Mládek - Domingues, Neto De Sousa, Ferreira, Lukčo, Vasconcelos, Carneiro Rodrigues. Diváci: 289.

Hlučín: Murin - Tomšů (86. Wala), Holzer, Praus (76. Aririerisim), Kolaska - Kovala (58. Ptáček), Buchvaldek - Kania (76. Kobza), Mládek, Moučka – Smékal. Trenéři: Ondřej Smetana, Filip Smékal.