„Před zápasem s Rosicemi jsme si vysnili tři vítězství v řadě, ty máme,“ usmíval se po utkání trenér FC Hlučín Filip Smékal. „Musím ale říci, že to byly pořádné nervy. Za stavu 3:1 jsem věřil, že zápas zvládneme za tři body. Jenomže přišly situace, které jsme řešili špatně a soupeř vyrovnal,“ pokračoval domácí kouč.

Klíčem k úspěchu byly standardní situace. Ve 38. minutě zahrával standardku z bohu Buchvaldek, našel přesně hlavu Plesníka a domácí vedli. O tři minuty později bylo srovnáno. Domácí neodkopli balon a Plecitý vyrovnal. Lídr MSFL mohl dokonce jít do vedení. Proti byl ale brankář Lapeš, který vychytal Cupáka.

Opava se porvala s únavou a zvládla těžký zápas s USK

V 50. minutě kopal Buchvaldek rohový kop a Plesník hlavou dával na 2:1. O necelou čtvrthodinu později bylo na hřišti pod silem ještě veseleji. Balon se dostal k Moučkovi, který šel do kličky a povedenou střelou překonal gólmana Lebánka. Hanáky další inkasovaný gól vybudil k lepšímu výkonu, zvýšené aktivitě. Kroměříž vrátil do hry kapitán Matoušek, jenž po standardní situaci a tečované střele snížil na 3:2. Zápas ale teprve gradoval. Chwaszcz v závěru po další standardce hlavou srovnal na 3:3. „Smutné je, že jsme měli Jamborem vyloženou šanci, když šel sám na brankáře, ale vyřešil to špatně. Místo střely volil přihrávku pod sebe a soupeř z následného protiútoku vybojoval roh a z něho dal čtvrtý gól,“ litoval hostující kouč Bronislav Červenka.

V první minutě nastavení kopali Hlučínští roh, Plesník protečoval balon k Ptáčkovi a ten rybičkou trefil tři body. „Jsme v obrovské euforii. Kluci se vydali na maximum. Jsem na na ně pyšný. Tento tým má charakter,“ rozdával úsměvy Filip Smékal. „Kroměříž jsme stáhli na tři body, a to jsme chtěli,“ zakončil úspěšný stratég.

FC Hlučín – Kroměříž 4:3 (1:1)

Branky: 38. a 50. Plesník, 63. Moučka, 90+1. Ptáček – 41. Plecitý, 69. Matoušek, 87. Chwaszcz. Rozhodčí: Proske - Bebenek, Jurajda. Žluté karty: Plesník, Tomšů, Putyera, Smékal – Matoušek. Diváci: 235.

Hlučín: Lapeš – Tomšů, Hasala, Plesník, Putyera – Buchvaldek (83. Buchvaldek), Praus – Moučka, Mládek (78. Šindler), Zajíček (67. Ptáček) – D. Smékal. Trenér: Filip Smékal.

Kroměříž: Dostál (13. Lebánek) – Mlčoch (59. P. Červenka), Zavadil, Tiahlo, Jeleček - Vyhlíd (74. Jambor), Matoušek, Cupák, Houser (74. Surynek), Plecitý (59. Sedlák) – Chwaszcz. Trenér: Bronislav Červenka.