„Nálada je dobrá, co se týká výsledku, tak palec nahoru,“ usmál se trenér FC Hlučín Lubomír Adler. „První poločas ale nebyl z naší strany dobrý. Byli jsme nedůrazní, prostě hrozní. Blansko nás přehrávalo,“ hodnotil trenér první poločas. „Měli jsme i štěstí. V závěru prvního poločasu jsme ve dvou případech vykopávali balon z brankové čáry,“ vydechl si Adler.

Po přestávce Hlučín udeřil. Lokša dostal míč od Mládka, utekl svému strážci a poslal Hučín do vedení. „V poločasové přestávce jsme si museli pojmenovat chyby. Rychlý gól nám pomohl,“ pochvaloval si Lubomír Adler. „Blansko změnilo rozestavení. Hrálo se třemi stopery, zjednodušilo hru, a to nám vyhovovalo. Naše defenzíva pracovala velmi dobře. Jen je škoda, že se nám nepodařilo vstřelit druhý gól. Zápas byl tak otevřený až do samotného závěru. Jsem rád, že jsme vítězství udrželi,“ zakončil Lubomír Adler.

Blansko – Hlučín 0:1 (0:0)

Branka: 46. Lokša. Rozhodčí: Macrineanu – Vostrejž, Rosický. ŽK: Blažík – Praus, Plesník. Diváci: 150.

Hlučín: Lapeš – Wala, Plesník, Hasala, Wolf (16. Holzer) – Neumann (93. Buchvaldek), Opatřil, Mládek (86. Tomšů), Praus, Zajíček (86. Dostál) – Lokša (93. Moučka). Trenér: Lubomír Adler