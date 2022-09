Nicméně hosté nevstoupili do zápasu dobře. Domácí celek se po okopu gólmana Lapeše dostal k míč. Nakonec zakončení vzal na sebe Varadi a střelou zpoza šestnáctky k tyči otevřel skóre. „Naštěstí jsme se dokázali z inkasované branky oklepat,“ vydechl si hostující stratég. „Začali jsme více kombinovat, a to byl klíč k úspěchu,“ řekl Filip Smékal. Ve 27. minutě házeli Hlučínští aut, Putyera balon podržel, dal ho na Mládka a ten špičkou kopačky uklidil balon do sítě. O sedm minut později už Slezané vedli. K vidění byla pěkná akce. Lehnert odcentroval a Putyera hlavou na zadní tyči poslal Hučín do vedení.

První prohra opavského béčka, nachytal ho Bílovec

Po přestávce prahli domácí po vyrovnání. „Domácí celek měl převahu. Více nakopával balony. Nám ale dobře fungovala defenzíva,“ byl rád Filip Smékal. Hlučín se snažil hrozit ze standardních situací. „Měli jsme i nějaké šance. K nebezpečným hlavičkám se dostal Plesník, něco měl Mládek,“ doplnil hostující stratég, kterého mrzelo zranění Moučky, jenž dostal do obličeje loktem od Literáka. „Vypadá na to otřes mozku,“ povzdechl si kouč vítězného týmu.

Na konečných 1:3 upravil tři minuty před koncem Zajíček. „Těší mě, že jsme navázali na předchozí výsledky,“ zakončil Filip Smékal.

Frýdlant – Hlučín 1:3 (1:2)

Branky: 15. Varadi – 27. Mládek, 34. Putyera, 87. Zajíček. Rozhodčí: Šimoník – Tomašec, Jurajda. ŽK: Literák, Šafner, Škorik, Varadi, Hladík. Diváci: 371.

Hlučín: Lapeš – Tomšů, Plesník, Hasala, Lehnert – Praus, Buchvaldek (75. Holzer) – Putyera (78. Ptáček), Mládek, Moučka (44. Zajíček) – Smékal (65. Šindler). Trenér: Filip Smékal.