„Hráli jsme s kvalitním soupeřem. Šlo o vyrovnaný zápas. Uničov byl v prvním poločase lepším týmem, my ve druhém,“ rozebíral zápas trenér FC Hlučín Lukáš Černín. Velkou šanci v úvodním dějství měli domácí. V jeho nastaveném čase vyslal centr do vápna Moučka, k míči se dostal zcela volný Kania, ke smůle Hlučínských ale netrefil bránu. „Takové šance se musí proměňovat,“ zlobil se domácí kouč a dodal: „Měli jsme ještě několik dobrých akcí, bohužel nám to skřípalo ve finální fázi.“

Ve druhém poločase byla k vidění jediná branka zápasu. Uničovu vyšla útočná akce, kdy si na centr z pravé strany naběhl Komenda a překonal gólmana Murína. „Je to škoda, prohrát jsme si nezasloužili. Měli jsme ještě šanci Ptáčkem, gól se nám ale vstřelit nepodařilo. Zklamání je velké,“ zakončil Lukáš Černín.

Hlučín – Uničov 0:1 (0:0)

Branka: 71. Komenda. Rozhodčí: Juraja – Ganaj, Malý. ŽK: Hasala – Ambrozek, Grygar, Koutný. Diváci: 235.

Hlučín: Murín – Kovala (80. Šrek), Plesník, Hasala, Wala (66. Kolaska) – Moučka, Mládek (66. Buchvaldek), Cabadaj, Kania (76. Havran) – Smékal (66. Ptáček), Abdoulkarim. Trenér: Lukáš Černín.