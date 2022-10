„Zápas nám vyšel po všech stránkách. Výsledkově i herně to bylo dobré. Zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si trenér Hlučína Filip Smékal. Jeho tým začal dobře. Hned v úvodu si vypracoval dvě velké šance. Dominik Smékal zbavil protihráče, dostal se ke střele. Ke smůle hostujícího týmu ale míč proletěl vedle tyče. Ještě předtím minul z dobré pozice Mládek. Ve 34. minutě byl k vidění první gól. To nenápadná střela Zajíčka skončila za zády překvapeného brankáře Zádrapy. Rosice daly o sobě vědět až dvě minuty před poločasem. Ve velké šanci se zjevil Sedláček, toho ale vychytal brankář Lapeš. „První poločas nebyl z naší strany špatný. Až na jeden případ neměly Rosice jednou šanci. Naše defenziva dobře pracovala,“ podotkl trenér.

Po přestávce se domácí zvedli. „Soupeř měl po přestávce převahu. My jsme měli menší výpadek,“ pronesl Filip Smékal. Po hodině hry bylo vyrovnáno. Koláčný vystřelil zpoza šestnáctky do protipohybu Lapeše – 1:1. „Gól padl po naší hrubé chybě,“ mrzelo Filipa Smékala. „Inkasovaná branka nám paradoxně pomohla. Byli jsme aktivnější a měli i šance. Do jedné také se dostal Lehnert,“ pokračoval trenér Hlučína. Devět minut před koncem vysunul Praus Moučku a ten ranou na přední tyč trefil hostům tři body. „V závěru mohli domácí vyrovnat. Nás ale podržel výborný Lapeš. Máme tři body a už se těšíme na Plzeň,“ zakončil Filip Smékal.

Rosice – Hlučín 1:2 (0:1)

Branky: 63. Koláčný – 34. Zajíček, 81. Moučka. Rozhodčí: Silný – Vejtasa, Grečmal. ŽK: Tomšů, Praus, Plesník, Mládek. Diváci: 230.

Hlučín: Lapeš – Tomšů, Plesník, Hasala, Lehnert – Praus (90. Holzer), Buchvaldek – Putyera (63. Ptáček), Mládek, Zajíček (63. Moučka) – Smékal (73. Šindler). Trenér: Filip Smékal.