„Za vítězství jsme rádi. Ale předvedená hra dobrá nebyla. Vyrobili jsme spoustu chyb a zbytečných ztrát,“ přiznal hlučínský kouč Filip Smékal. Jeho tým začal dobře. Už ve 4. minutě šel do vedení. Po pěkné akci předložil Ptáček míč jako na zlatém podnosu Smékalovi a ten ho uklidil do branky. Tři minuty před koncem prvního poločasu šel na rohu šestnáctky Praus do kličky, přihrál Smékalovi a ten dával na 0:2. „Soupeř naštěstí našich nedokázal využít. Hrozil jen ze standardních situací a ty jsme si pohlídali. Kluky jsem v poločasové přestávce nabádal k tomu, ať dají do hry více klidu. Bohužel brzy jsme vyrobili ztrátu a Dolejš snížil. Domácí nás poté přitlačili. Do naší hry se projevila únava z předcházejícího náročného týdne. Naštěstí jsme ale soupeři vyrovnat nedovolili,“ vydechl si hostující kouč. V 88. minutě šli hosté do brejku. Moučkovu střelu zpoza šestnáctky brankář ještě vyrazil, ovšem na dorážku Šindlera byl krátký. „Nakonec jsme utkání zvládli. Ne každé utkání vám musí herně vyjít. Důležité jsou tři body,“ zakončil Filip Smékal. Hlučín už i s pohárovými duely třináctkrát v řadě neokusil hořkost porážky.