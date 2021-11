Poslední zápas podzimu hlučínským fotbalistům vyšel. Adlerovi chlapci potvrdili skvělou formu. Béčko Slovácka porazili 1:0, když tři body trefil v prvním poločase Marek Neumann.

Hlučín porazil béčko Slovácka | Foto: Štěpánka Czyžová

„Zápas jsme zvládli. Jsme za to rádi. Byli jsme lepším týmem,“ těšilo domácího trenéra Lubomíra Adlera. Ve 27. minutě vyslal po přihrávce od Lehnerta z levé strany centr Moučka, do zakončení se dostal Loška. Po jeho zásahu ještě balon v síti neskončil, ovšem Neumann už míč do sítě uklidil – 1:0. „Naše defenziva pracovala výborně, Slovácko se do žádné velké šance nedostalo,“ poznamenal domácí stratég.