Černá série bez vítězství ukončena. Hlučínští fotbalisté na domácím trávníku přehráli Frýdlant. Během zápasu si vytvořili několik šancí. Tři z nich se jim podařilo proměnit a svého soka porazili 3:1. Ukončili tak pětizápasovou sérii bez výhry.

Hlučín porazil Frýdlant | Foto: FC Hlučín

„Konečně jsme zabrali. Jsme spokojeni, jak s výsledkem, tak předvedenou hrou,“ pochvaloval si jeden z hlučínských trenérů Filip Smékal. „Jediné, co mě mrzí, je fakt, že jsme nedali více gólů. Dovolili jsme tak Frýdlantu se nadechnout,“ dodal domácí stratég.

První gól padl ve 24. minutě. Dostál vysunul Walu, který dal balon pod sebe na Ptáčka a ten zakončoval na přední tyči. Střelec úvodní branky zazdil jednu velkou tutovku už v první minutě. Ve 26. minutě už domácí vedli 2:0. Ze strany odcentroval Praus a Kolaska hlavou nedal brankáři Prepslovi šanci.

Kravaře ovládly druhý poločas. Bod bereme, řekl trenér Karel Štěpán

Ve druhém poločase se podařilo hostům z ojedinělé akce snížit. „Následovala pasáž, kdy jsme nehráli, to co jsme chtěli. Strachovali jsme se o výsledek. Naštěstí šlo jen o chvilkovou záležitost,“ vydechl si Filip Smékal. Do velkých šancí se dostali Smékal s Bouolim. V 83. minutě si vzal balon dobře hrající Wala, udělal kličku, nahrál Moučkovi a ten upravil na konečných 3:1. „Tohle vítězství jsme potřebovali. Teď ho chceme potvrdit ve Frýdku, kde to ale nebude vůbec lehké,“ zakončil trenér FC Hlučín.

Hlučín – Frýdlant nad Ostravicí 3:1 (2:0)

Branky: 24. Ptáček, 26. Kolaska, 83. Moučka – 63. Kedroň. Rozhodčí: Grečmal – Dudek, Labaš. ŽK: Tomšů – Literák. Diváci: 185.

Hlučín: Murin – Wala, Praus, Holzer, Kolaska – Mládek (58. Moučka), Cabadaj (75. Kovala) – Dostál (80. Tomšů), Buchvaldek, Kania (58. Bouoli) – Ptáček (58. D. Smékal). Trenéři: Ondřej Smetana, Filip Smékal.