/FOTOGALERIE/ Sen o druhé lize se v sobotu hlučínským fotbalistům rozplynul jako pára nad hrncem. Slezané potřebovali v sobotu akutně porazit rezervu ligového Zlína. To se jim ale nepodařilo. Ševci s ligistou Dostálem v brance uhráli ve Slezsku bezbrankovou remízu.

Hlučín - Zlín B 0:0 | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Béčko Zlína k nám přijelo i s některými hráči z áčka. Velkou pomocí pro soupeře byl pak brankář Dostál, který svůj tým několikrát podržel,“ řekl hlučínský kouč Filip Smékal. „My jsme doplatili na špatnou koncovku. Vypracovali jsme si tři čisté gólovky, bohužel nám nebylo přáno,“ posteskl si domácí stratég. První velkou gólovku měl Mládek, který se dostal po pěkné akci k hlavičce. Ovšem jeho pokus hostující brankář míč vykopl. Další možnost ke změně skóre přišla po akci, kterou vypracovali Tomšů a Buchvaldek. Druhý jmenovaný dával balon na Mládka, tomu ale na mokrém terénu ujel noha. „Nebylo nám přáno. Je to velká škoda. Nebýt těžkého terénu, tak bych zakončovali do odkryté brány.

Dolní Benešov zahazoval šance, naštěstí jsme to dali, řekl trenér Harazim

Hlučínu nešla upřít snaha. Chtěl vítězství strhnout na svou stranu. Ve třetí minutě nastavení mohl rozhodnout Moučka. Objevil se sám před brankářem, ke smůle Slezanů ale přestřelil. „Je to škoda. Člověka to zamrzí. Chtěli jsme se o postup rvát do posledního kola. Bohužel se tak nestalo,“ zakončil Filip Smékal. Do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY míří Kroměříž.

Hlučín – Zlín B 0:0

Rozhodčí:Slabý - Řezníček, Lukašík. ŽK: Kolaska - Švach, Fojtů, Číž, Dostál. Diváci: 275

Hlučín: Kolenko – Tomšů, Plesník, Holzer, Kolaska - Praus (87. Hasala), Kovala - Buchvaldek (67. Wala), Mládek (46. Šindler), Moučka - Ptáček (67. Smékal). Trenér: Filip Smékal.