Druhý přípravný zápas mají v nohách třetiligoví fotbalisté Hlučína. Slezané se tentokrát představili na Slovensku, kde porazili Dolný Kubín 2:1. Hosté dali dvě krásné branky, mezi střelce se zapsala i čerstvá posila Lukáš Kania.

Hlučín druhý zápas přípravy vyhrál. | Foto: GKS Jastrzebie

„Hráli jsme v úmorném vedru proti kvalitnímu soupeři. Nebyl to z naší strany vůbec špatný zápas,“ pochvaloval si hlučínský kouč Filip Smékal. „Měli jsme dobrý pohyb. Jsem rád, že jsme byli schopni držet dobrou výkonnost i po prostřídání,“ podotkl šéf hostující lavičky. První gól vstřelil Hlučín už po jedenácti minutách hry. Moučka rozběhl Kaniu, který šel do brejku a střelou z úhlu na zadní tyč otevřel skóre. Necelou čtvrthodinu před koncem vyrobili Hlučínští chybu v defenzívě, kterou slovenský celek potrestal. „Zbytečná chyba, která vyústila z naší chyby v rozehrávce,“ vracel se Filip Smékal k inkriminovanému okamžiku. Deset minut před koncem zahrával Hlučín standardní situaci. Kovala dal balón pod sebe Buchvaldek ranou z pětadvaceti metrů do šibenice nasměroval svůj tým k vítězství. „Těší mě taky, že jsme dali dvě krásné branky,“ dodal trenér.

V sobotu čeká na Hlučínské dvojzápas s Kravařemi a Třincem.

Dolný Kubín – FC Hlučín 1:2 (0:1)

Branky:76. Amobi - 11. Kania, 80. Buchvaldek.

Hlučín: Murin – Tomšů, Mládek, Holzer, Kolaska – Praus, Cabadaj – Moučka, Ptáček, Kania – Smékal. Střídali: Kovala, Buchvaldek, Wala, Šindler, Nemcek, Lidner, Krömer, Dovřáček, Kobza, Levčík, Frebort. Trenér: Filip Smékal.