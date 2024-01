/FOTOGALERIE/ S několika změnami vstupují do zimní přípravy třetiligoví fotbalisté Hlučína. Nový kouč Jan Woznica se bude muset obejít o zadáka Vojtěcha Wala, který odešel na půlroční hostování do týmu druholigového nováčka z Kroměříže. V ambiciózním klubu nebude na jaře působit ani brankář Ondřej Kolenko. Ten jarní část odehraje v divizních Vítkovicích.

Hlučín začal přípravu | Foto: FC Hlučín

Vedle dvou zmiňovaných se do přípravy nezapojí také Radim Dostál a Aririerisim Emmanuel Uchenna. „Oběma končí hostování z jejich mateřských klubů,“ řekl trenér Hlučína Jan Woznica. Dostál se vrátil do Opavy a Uchenna do ostravského Baníku. S tím, že se by se v hlučínské kabině objevili i na jaře, se příliš nepočítá.

Naopak z hostování ve Frýdlantu se vrátil Lukáš Levčík, z Polanky Adam Rončka a z Vratimova Marek Šindler. „Šanci dáme i našim dorostencům. Připravovat se s námi začnou Robin Havránek a Ondřej Kučera.

Albrechtice mocně zbrojí, na radaru i bývalý kapitán Krnova

Úplným nováčkem je osmnáctiletý brankář Jan Remiáš. Odchovanec Darkoviček prošel mládežnickými strukturami ostravského Baníku, naposledy ale působil ve slovenských Košicích. „Kádr může během přípravy ještě doznat změn,“ poznamenal trenér.

Plán zimní příprav: 27. 1. 2024 FC Hlučín - FC Bílovec (10.00, Bazaly), 3. 2. 2024 FC Hlučín - 1. BFK Frýdlant n.O., 7. 2. 2024 SFC Opava - FC Hlučín (Kylešovice), 10. 2. 24 FC Hlučín - TJ Unie Hlubina (10.00, Bazaly), 17. 2. 2024 FC Hlučín - Dolný Kubín (11.00, Bazaly), 23. 2. 2024 MFK Karviná - FC Hlučín (Kovona), 2. 3. 2024 FC Zlínsko - FC Hlučín (11.00, Jakubčovice) - generálka na jarní část MSFL.