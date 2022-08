Opava hraje ve Vlašimi, domácí nasadí exopavského Kulhánka

První gól byl k vidění v 53. minutě. Hosté házeli aut, po něm následoval centr do vápna, kde se k míči dostal Josefík a střelou z otočky překonal Lapeše – 0:1. „Tohle nás trápí od začátku sezony. Uděláme dvě, tři chyby v utkání a ty dokáže soupeř potrestat. Kdežto my takových to zaváhání využít nedokážeme,“ litoval trenér FC Hlučín. Po hodině hry bylo srovnáno. K odraženému míči se dostal Putyera a střelou zpoza šestnáctky uklidil balon k tyči.

Hlučínští poté vrhli všechny síly do útoku. „V závěru jsme si vytvořili velký tlak. Bohužel ani jednu jsme neproměnili,“ smutnil Smékal. Zajíček trefil tyč, Lehnert netrefil bránu a balon do sítě nedotlačil ani Šindler.

Hlučín – ČSK Uherský Brod 1:1 (0:0)

Branky: 60. Putyera – 53. Josefík. Rozhodčí: Lukašík – Macrineanu, Jurajda. ŽK: Švrček. Diváci: 270.

Hlučín: Lapeš – Wolf (18. Tomšů), Plesník, Hasala, Lehnert – Buchvaldek (74. Šindler), Holzer – Putyera, D. Smékal, Moučka (82. Puchala) – Zajíček. Trenér: Filip Smékal.