„Nezvládli jsme druhý poločas. Jde to zamnou. Špatně jsem vystřídal,“ přiznal kouč Hlučína Filip Smékal. „Přitom v první půli jsme hráli dobře. Dostali jsme se do tří, čtyř dobrý možností, které mohly skončit gólem,“ pokračoval hostující stratég. Velkou šanci měl Mládek, který dostal balon pod sebe a zhruba z deseti metrů minul branku.

Po přestávce sáhl trenér Smékal ke střídání, když po hodiny hry stáhl Mládka a nahradil ho Zajíčkem. „V posledních zápasech nám to vycházelo. Mysleli jsme si, že se opět oživí spolupráce Zajíček – Lokša, to se ale nestalo. Úplně jsme vypadli ze hry,“ povzdechl si Smékal. Nakonec domácím vyšla standardka a šli do vedení. V první minutě nastavení pak upravil na 2:0. Přikryl. „Jsme zklamáni, z toho zápasu jsme měli vytěžit více. Jak říkám, tenhle neúspěch jde zamnou,“ zakončil trenér Hlučína.

Rosice – Hlučín 2:0 (0:0)

Branky: 78. Praks, 91. Přikryl. Rozhodčí: Volek – Silný, Ehrenberger. ŽK: Přerovský, Kršák – Lapeš. ČK: 89. Holzer, Diváci: 160.

Hlučín: Lapeš – Wolf (70. Ptáček), Plesník, Holzer, Wala – Buchvaldek, Praus – Moučka, Mládek (60. Zajíček), Dostál (70. Lehnert, 85. Hasala) – Lokša. Trenér: Filip Smékal.