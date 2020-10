/FOTOGALERIE/ „Stále doplácíme na špatnou koncovku. Herně to špatné není, bohužel neproměňujeme šance. Už v prvním poločase jsme jich měli několik,“ smutnil po zápase trenér Hlučína Roman West. Hosty poslal už ve druhé minutě do vedení Lukáš Ptáček. Na druhé straně mohl vyrovnat Rubý. „Nebyl jediný, kdo šance zahazoval,“ kroutil hlavou šéf hlučínské lavičky.

Po přestávce šly Petřkovice už do dvougólového vedení. „I za tohoto stavu jsme mohli zápas zvládnout. Byly pasáže, kdy jsme byli lepším týmem. Vypracovali jsme si celou řadu šancí, aktivní byl střídající Dydowicz,“ pokračoval v hodnocení zápasu Roman West. Vrcholem hlučínského zmaru bylo neproměnná penalta, kterou Padychovi chytil brankář Květon.

„Hlučín byl hlavně v prvním poločase lepší. Měl vyšší kvalitu, byť hrozil hlavně ze standardních situací. Na obrazu hry nezměnil nic ani náš rychlý gól. Rozhodující asi bylo, že Pepa Květon chytil penaltu, tam se to lámalo a inkasovat, měli bychom to těžké. Pak jsme to dohráli dobře.“

Hlučín – Petřkovice 1:2 (0:1)

Branky: 77. P. Kundrátek – 2. L. Ptáček, 51. Neumann. Rozhodčí: Marek – Mayer, Rosický. ŽK: Massaniec, Mac, Vengřinek – Neumann, L. Ptáček, Mládek. Diváci: 489.

Hlučín: Kolenko – Wolf, Massaniec, Mac, P. Kundrátek – Vengřinek (72. Hudeczek) – Opatřil (54. R. Dostál), Rubý (59. Dydowicz), L. Kundrátek (59. T. Dostál) – Pyclík (54. Buchvaldek), Padych. Trenér: Roman West.

Petřkovice: Květon – Wala, Plesník, Mládek, Sporysz – Neumann, Praus, Holzer (46. Lehnert), L. Ptáček (66. J. Ptáček), Moučka – Zajíček (86. Raab). Trenér: Lubomír Adler.