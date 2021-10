Fotbalový Hlučín velebí svého hrdinu. Útočník Radovan Lokša sice začal zápas na lavičce, nakonec měl ale hlavní slovo. Adlerovi chlapci prohrávali se Znojmem 0:1. Ve finále ale brali tři body, a to za výhru 2:1.

Hlučín porazil Znojmo | Foto: Štěpánka Čížová

„Bylo to trochu napjatější, aorta mi trochu zahaprovala, ale to k fotbalu patří,“ začal se o utkání bavit trenér Hlučína Lubomír Adler. „Kluci ale hráli výborně. Šli si za vítězstvím a zaslouženě jsme vyhráli,“ zdůraznil šéf hlučínské lavičky. „Je ale pravdou, že inkasovaný gól vlil s přibývajícím časem do naší hry nervozitu,“ přiznal vzápětí.