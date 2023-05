Hráli dobře, na body to ale nestačilo. Hlučínští fotbalisté nabrali v Hodoníně dvoubrankové manko. Podařilo se jim vyrovnat. Nicméně nakonec je rozesmutnil Libor Bobčík, který se parádně trefil a zařídil domácím vítězství 3:2.

Hlučín v sobotu prohráll. | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

Hlučínský kouč Filip Smékal sáhl ke změně na brankářském postu. Ondřeje Kolenka nahradil z Opavy zapůjčený Alex Fojtíček. „Alex pracuje v tréninku velice dobře. Šanci si zasloužil. I když nakonec dostal tři branky, nezklamal,“ řekl hlučínský kouč Filip Smékal. Jeho tým poprvé inkasoval ve 22. minutě. Domácí udělali akci, dali míč pod sebe a Pernica otevřel skóre. „Nehráli jsme vůbec špatně. Na trávníku jsme měli více za hry. Byl to ale soupeř, kdo se gólově prosadil,“ povzdechl si hostující stratég. A hostům bylo ještě hůře. V 57. mnutě vyrobili hosté další chybu. Balon putoval za Plesníka a Holek zvyšoval už na 2:0.

Slezané to ale nezabalili. Pomohli si standardní situací a Kolaska premiérovým gólem v MSFL vrátil Hlučín do hry. A to nebylo vše. Po rohové kopu propadl míč k Zajíčkovi, který dával na 2:2. „Dostali jsme se zpátky do hry. Herně to vůbec špatné nebylo. Mohli jsme přidat i třetí branku. Moučka se ale neprosadil,“ litoval Filip Smékal. Nakonec to byli domácí, kdo vstřelil vítězný gól. Parádně se trefil Bobčík. „Borec nakonec. Krásný gól,“ konstatoval trenér Hlučína. „Porážka bolí. Herně to ale vůbec špatné nebylo. Dominovali jsme, bohužel domácí nám dali lekci z produktivity,“ zakončil Filip Smékal.

Hodonín – FC Hlučín 3:2 (1:0)

Branky: 22. Pernica, 57. Holek, 78. Bobčík – 69. Kolaska, 73. Zajíček. Rozhodčí: Svoboda – Tomanec, Šimoník. ŽK: Langer, Dunda, Mazuch – Tomšů, Moučka. Diváci: 245.

Hlučín: Fojtíček – Tomšů, Plesník, Holzer, Kolaska – Buchvaldek (87. Kovala), Praus (66. Mládek) – Wala (57. Moučka), Smékal, Zajíček – Ptáček (66. Šindler). Trenér: Filip Smékal.