Po přestávce měl Hlučín více ze hry, dal další dvě branky a vypadalo to, že má nakročeno k vítězství. „Za stavu 3:1 jsme si vypracovali čtyři až pět gólovek, skóre se nám ovšem navýšit nepodařilo,“ litoval David Levčík.

Když už to vypadalo, že domácí si do tabulky zapíšou tři body, přišel na řadu divoký závěr. „Hosté házeli dlouhý aut, balon propadl do našeho vápna, kde se soupeři podařilo protlačit míč do branky,“ začal s popisem závěrečných okamžiků domácí kouč. A to nebylo zdaleka vše. „Po rozehrání jsme nakopli balón dopředu. Toho se ale zmocnil gólman, hned vrátil míč na naši půlku, kde ho Plesník nešťastně hlavičkou za sebe, čeho využil Krakovčík a vyrovnal na 3:3,“ pokračoval David Levčík.

Fakt, že padly dva góly v posledních dvou minutách, ihned zavdal důvod ke spekulacím. O utkání se začalo hovořit jako o podezřelém. „Nevím, co k tomu mám říci. Vím, že spousta lidí to nyní řeší. Já odmítám jakékoliv podezření. Nikdo nic nevypustil. Svému týmu věřím,“ zdůraznil David Levčík. „Tyhle spekulace bych chtěl vyvrátit,“ zvedl prst kouč Hlučína.

FC Hlučín – Zlínsko 3:3 (1:1)

Branky: 25. Smékal, 64. Ptáček, 83. Smékal – 7. Jovanovič, 90. Sami, 90+2. Krakovčík. Rozhodčí: Šimoník – Prokůpek, Vlk. ŽK: Moučka. Diváci: 264.

Hlučín: Murin - Kulig, Plesník, Hasala, Kolaska - Cabadaj (75. Praus), Mládek (75. Stoklásek) - Moučka (75. Zajíček), Smékal (85. Kovala), Kania - Ptáček (81. Levčík). Trenéři: David Levčík, Martin Hanus.