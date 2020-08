Fotbalisté Hlučína zakončili přípravné utkání na sezonu vítězně. V Kozlovicích porazili domácí výběr 3:1. O branky se postarali Pyclík, Heller a Rubý. Na poslední chvílí ale padá příchod Olivera Putyery.

Nová posila FC Hlučín Oliver Putyera | Foto: VLM

„Soupeř prokázal své kvality, hrál agresivně, na malém hřišti dobře napadal. Utkání bylo ve znamení osobních soubojů. Dost už připomínalo mistrovský zápas,“ uvedl hlučínský kouč Roman West. „Šli jsme do vedení, bohužel se nám ho nepodařilo navýšit, i když šance jsme měli. Po přestávce domácí srovnali, ale zápas jsme dotáhli do vítězného konce. Obstáli jsme výsledkově i herně,“ těšilo Westa. Do utkání opět nastoupil Oliver Putyera, kmenový hráč Karviné. „V týdnu bychom měli jeho příchod dotáhnout do konce. Pro MSFL to bude nadstandardní hráč, ať už co se týká rychlosti či fotbalovosti,“ řekl trenér po zápase. Jenomže v pondělí bylo všechno jinak. Karviná přišla o Moravce a Putyeru do Hlučína nepustila.