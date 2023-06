Naděje stále žije! Hlučínští fotbalisté vyhráli v Kvítkovicích 2:1 a jejich naděje na postup do FORTUNA:NÁRODNÍ ligy stále žije. Slezané se blýskli dobrým výkonem. O branky se postarali Mládek s Moučkou.

Hlučín má další výhru. | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Máme za sebou těžké utkání. Jsem rád, jak k němu kluci přistoupili. Na hřišti po oba poločasy plnili, to co jme si řekli. Výbuch z Kroměříže se tak neopakoval,“ řekl úvodem trenér Hlučína Filip Smékal. „Bylo to hodně soubojové utkání, těšilo mě, že jsme se soupeři vyrovnali v agresivitě,“ doplnil šéf hlučínské lavičky.

Na první gól se čekalo do 41. minuty, kdy z brejku utekl Mládek a překonal domácího gólmana. Hlučín měl i další možnosti. Za zmínku stál určitě pokus Plesníka, který se z poloviny hřiště snažil přehodit brankáře Kalinu, k úspěchu mu chybělo asi deset centimetrů. Další možnost měl Mládek, avšak ani ten neuspěl. Velkou šanci měli i domácí. Hosty ale zachránila po trestném kopu branková konstrukce. V 71. minutě se blýskl parádní střelou zhruba z dvaceti metrů Moučka a bylo to 0:2. Kvítkovice dokázaly po rohovém kopu snížit. „Zbytečná branka. Přitom kluky jsme na tuhle standardní situaci upozorňovali. Naštěstí vítězství jsme si už vzít nenechali,“ zakončil Filip Smékal.

Kvítkovice – FC Hlučín 1:2 (0:1)

Branky: 80. Krakovčík - 41. Mládek, 71. Moučka. Rozhodčí: Gasnárek - Mayer, Zapletal. ŽK: Kovala, Kolenko. Diváci: 333.

Hlučín: Kolenko – Tomšů, Plesník, Holzer, Kolaska – Praus, Kovala (88. Hasala) – Buchvaldek (85. Šindler), Mládek, Moučka – Ptáček. Trenér: Filip Smékal.