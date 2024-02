Předposlední zápas přípravy hlučínským fotbalistům vůbec nevyšel. Svěřenci trenéra Jana Woznici prohráli 0:4 s třetiligovým béčkem Karviné. Hlučínští tentokrát toho moc nepředvedli.

Hlučín v Karviné zklamal | Foto: Deník/Petr Widenka

„Hodnocení bude tentokrát krátké. Z naší strany šlo o šílený zápas,“ kroutil hlavou hlučínský trenér Jan Woznica. „Prvních deset minut ještě šlo. Pak to byla z naší strany parodie na zodpovědnost. Čtyři branky jsme Karviné doslova darovali. Nechci komentovat výkon Karviné, protože to bylo o nás. Náš hra byla špatný. Naše nastavení bylo špatné už od rozcvičky. Všechno jsme si vyříkali. Věřím, že v generálce proti Zlínsku to bude lepší,“ podotkl kouč Hlučína. Poslední prověrku odehrají Slezané na přírodní trávě v Jakubčovicích nad Odrou.

Jediným světlým momentem nevydařeného duelu byl výkon mladého Havránka. „Je nejlepším střelcem naší devatenáctky. Den před odehrál zápas s Kravařemi, v Karviné byl naším nejlepším hráčem,“ vyzdvihl Jan Woznica výkon talentovaného útočníka.

MFK Karviná B - FC Hlučín 4:0 (3:0)

Branky: Brzóska 2, Ojora a Jurga.

Hlučín: Švrčina (46. Murín) – Kobza, Holzer, Hasala (46. Stoklásek), Kolaska – Cabadaj, Mládek (46. Kovala), Buchvaldek – Moučka (46. Levčík), Smékal (69. Ptáček), Zajíček (55. Havránek). Trenér: Jan Woznica.