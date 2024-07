„Dělám si obrázek o týmu. I když jsem kluky viděl na videu, osobní kontakt je přece jenom o něčem jiném,“ řekl nový kouč hlučínského týmu. Z hostování z divizního Havířova se vrátili Kobza a Holzer. Z Kroměříže Vojtěch Wala. Čtyřiadvacetiletý obránce, který v minulosti kopal i za pražskou Spartu na jaře působil ve druhé lize. „Vojta je výrazným hráčem. Hrál druhou ligu, pro nás bude posilou,“ míní Lukáš Černín.

Zajímavým hráčem je bezesporu Teodor Janjuš. Třiadvacetiletý ofenzivně laděný fotbalista hrával naposledy třetí ligu za Frýdek – Místek. Za Valcíře naskočil do 42 zápasů, ve kterých se pětkrát zapsal mezi střelce. Odchovanec Slezského FC má na kontě i 2 starty v lize a 11 ve druhé nejvyšší soutěži. „Teodor je hráčem Opavy, věřím, že na jeho příchodu se domluvíme,“ podotkl nový šéf hlučínské lavičky. Dalšími nováčky jsou Zbyněk Celta a Pavel Šrek z Opavy. „Jedná se o mladé fotbalisty, kteří by mohli náš tým oživit,“ poznamenal Černín. Druhý jmenovaný ve dvou případech naskočil i do druholigových zápasů. Z dorostu byli do prvního týmu posunuti Fukan s Kučerou. O místo v kádru bojuje také mladý Baníkovec Havran. „Ten se nejeví vůbec špatně,“ zvedl prst hlučínský trenér.

Nový kouč řeší složení realizačního týmu. Novým trenérem gólmanu byl jmenován bolatický rodák Tomáš Kramář, který v minulosti chytal například třetí ligu za Dolní Benešov. Post asistenta zatím obsazen není. „Nabídku jsem dal Davidu Levčíkovi. Aktuálně jsem ale bez asistenta,“ přiznal Lukáš Černín.

V sobotu v Darkovičkách čeká na hlučínské fotbalisty první zápas přípravy, a to s divizní Polankou. Tento duel má výkop v 10 hodin. Následovat bude krátké soustředění na Slovensku. Během něj Hlučín změří síly s Martinem a Dolným Kubínem. Pak přijde na řadu zápas předkola MOL Cupu v Krnově.