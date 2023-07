První přípravný duel mají hlučínští fotbalisté za sebou. V Darkovičkách prohráli s účastníkem třetí nejvyšší polské soutěže GKS Jastrzebie 0:1. V sestavě Slezanů se objevili nováčci. Mezi nimi nechyběl ani záložník Tomáš Cabadaj, který v minulosti prošel i pražskou Spartou.

Hlučín úvodní zápas přípravy prohrál. | Foto: GKS Jastrzebie

„Tomáš se s námi připravuje. Jeví se velmi dobře. Zájem o něj máme,“ řekl krátce hlučínský kouč Filip Smékal. Šestadvacetiletý Cabadaj naposledy oblékal dres Vyškova. Odchovanec Sokola Libiš v minulosti hrával také pražskou Spartu, Jablonec, Vlašim a Žižkov. Na kontě má 55 druholigových startů, ve kterých vstřelil jednu branku.

V samotném utkání měl Hlučín tři zajímavé šance. Do první se dostal Levčík, avšak zakončit nedokázal. Pak si vzal dvakrát slovo Ptáček. Nejdříve uklízel po přihrávce Moučky balon k tyči, gól z toho ale nepadl. Brankou neskončila ani jeho dobrá střela do středu brány. „Zápas splnil svůj účel. Šli jsme do něj z tvrdé zátěže. Bylo vidět, že soupeř je v přípravě dál,“ podotkl Hlučínský stratég. „Během utkání jsme si vypracovali tři dobré šance, avšak ani jednu jsme nedokázali proměnit. Soupeř jsme krom gólu pustili ještě do jedné příležitosti,“ doplnil Filip Smékal.

V sobotu hrají Hlučínští v Dolném Kubínu.

Hlučín - GKS Jastrzebie 0:1 (0:0)

Branka: 61. Farid Ali.

Hlučín, I. poločas: Kolenko – Tomšů, Praus, Holzer, Kolaska – Kovala, Levčík – Zajíček, Ptáček, Moučka – Šindler. II. poločas: Murin – Wala, Dvořáček, Plesník, Frébort – Buchvaldek, Cabadáj – Kobza, Mládek, Kania – Smékal. Trenér: Filip Smékal.