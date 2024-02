Další přípravný zápas odehráli hlučínští fotbalisté na ostravských Bazalech. Tentokrát s třetiligovým Frýdlantem. Hlučínští se prezentovali nepříliš dobrým výkonem. Výsledkem byla porážka 1:2.

Hlučín prohrál s Frýdlantem | Foto: FC Hlučín

„Máme slušnou marodku, na to se ale vymlouvat nechci. Díky tomu jsme mohli dát větší prostor našim dorostencům, kteří s námi trénuji,“ začal rozebírat sobotní duel hlučínský kouč Jan Woznica. „Nám se utkání nepovedlo. Frýdlant měl dvě střely na bránu a větší chuť vyhrát. My jsme hráli pomalu, ve finálové části hřiště to bylo z naší strany bez odvahy,“ zlobil se hlučínský trenér. „V prvním poločase jsme inkasovali dva rychlé góly. Jeden po standardce, druhý z brejku,“ doplnil Jan Woznica. Jeho tým měl taky jednu šanci. Z ní trefil břevno.

Ve druhém poločase chtěl Hlučín s výsledkem něco udělat. „Chtěli jsme výsledek otočit. Proti hustému bloku Frýdlantu jsme se ale nedokázali prosadit. A to i v pasážích, kdy soupeř odpadl po kondiční stránce,“ mrzelo Jana Woznicu. Na konečných 1:2 snižoval minutu před koncem Holzer.

Další přípravný zápas čeká na Hlučín ve středu, kdy ho od šestnácti hodin na umělé trávě v Kylešovicích prověří Slezský FC Opava.

FC Hlučín – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 1:2 (0:2)

Branky: 89. Holzer – 20. Šafner, 23. Kedroň.

Hlučín: I. poločas: Remiáš – Kobza, Praus, Holzer, Kolaska – Kovala, Buchvaldek – Zajíček, Kučera, Moučka – Smékal. II. poločas: Murin – Kobza, Holzer, Kolaska, Rončka – Tomšů, Buchvaldek – Havránek, Levčík, Kania – Šindler. Trenér: Jan Woznica.

Frýdlant: Thimel – Střižík, Blahuta (65. Papík), Mikulenka, Literák – Svatonský, Šafner, Juříček, Kedroň, Varadi – Soukup (70. Prepsl). Trenér: Radim Wozniak.