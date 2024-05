Hlučínští fotbalisté sahali v Brně po bodu. V poslední minutě Ondřej Moučka z penalty srovnával na 2:2. Nicméně na remízu to nestačilo. Ve čtvrté minutě nastavení totiž zajistil Startu tři body zkušený Šumbera. Domácí celek vyhrál 3:2.

Hlučín prohrál v Brně | Foto: Dan Baloušek

Hlučín prožil katastrofální vstup do zápasu. „Začali jsme hodně vlažně. Přišlo mi, že v úvodních třiceti minutách ještě sedíme v autobuse. Domácí celek nás za to potrestal dvěma góly,“ zlobil se hlučínský stratég David Levčík. „S přibývajícími minutami jsme se dokázali vrátit do zápasu. Závěr poločasu už vypadal dobře,“ pokračoval hostující stratég. „Věřil jsem, že s výsledkem ještě něco uděláme,“ dodal.

Hned po přestávce se podařilo Hlučínu snížit. Moučka vyslal centr z pravé strany a Kania hlavou překonal brankáře Jíchu. „Od tohoto okamžiku jsme měli jasnou převahu. Brno jsme zamkli a vytvářeli jsme si šance,“ podotkl trenér FC Hlučín. V 78. minutě uviděl hostující trenér červenou kartu. „Soupeř zahrál ve vápně rukou. Byla to jasná penalta. Ruku neviděl snad jen hlavní sudí. Chtěl jsem po něm vysvětlení, nebyl jsem vulgární. Vstoupil jsem ale do hřiště a uviděl červenou kartu. Samozřejmě vysvětlení jsem se nedočkal,“ přiblížil inkriminovaný okamžik David Levčík.

V 90. minutě se hosté dočkali vyrovnaní. Tentokrát se už penalta kopala a Moučka dával na 2:2. „Bohužel na bod jsme nakonec nedosáhli. V nastavení jsme udělali chybu, která byla potrestána. Musím říci, že z konečného výsledku jsme hodně zklamáni,“ zakončil David Levčík.

Start Brno – FC Hlučín 3:2 (2:0)

Branky: 11. Duda, 18. Zikl (penalta), 90+4 Šumbera - 47. Kania, 90. Moučka (penalta). Rozhodčí: Drozdy – Svoboda, Mrázek. ŽK: Mládek, Kulig. ČK: 90. Praks (TJ Start Brno) – 78. Levčík (trenér FC Hlučín). Diváci: 276.

Hlučín: Švrčina - Kulig (72. Ptáček), Hasala, Stoklásek, Kolaska - Praus, Mládek (64. Cabadaj) - Kania (64. Zajíček), Smékal, Moučka - Levčík (72. Buchvaldek). Trenéři: David Levčík, Martin Hanus.