Nepovedených pět minut zlomilo hlučínským fotbalistům vaz. Svěřenci trenéra Davida Levčíka byli opticky lepším týmem, to ale nestačilo. Domácí celek vstřelil ve druhém poločase dvě branky a vyhrál 2:0. A aby toho nebylo málo, tak tři minuty před koncem se vykartoval hostům Plesník.

Hlučín prohrál v Rosicích | Foto: Daniel Baloušek

„Zápas se mi těžce hodnotí. Prožívám velké zklamání,“ řekl trenér FC Hlučín David Levčík. „První poločas byl vyrovnaný. Vypracovali jsme si v něm dvě tutovky, ty jsme ale neproměnili. Jasně se opět ukázalo, že se na gól neskutečně nadřeme,“ poznamenal domácí stratég.

Povedená charita v Opavě! Květon vychytal primátora a Švancara daroval trenky

Po přestávce se Hlučín herně zvedl. „Domácí si v prvním poločase nevytvořili nic. A my jsme přišli na to, že by to mohlo jít. Drželi jsme balon a vypadalo to hezky. Bohužel jsem nebyli vůbec nebezpeční,“ posteskl si David Levčík. V 72. minutě hostující obrana nepokryla Oborného a ten poslal Rosice do vedení. O pět minut později se levačkou trefil střídající Charles a bylo rozhodnuto. „Další z řady nepovedených venkovních zápasů. A aby toho nebylo málo, tak v závěru se nechal vyloučit Plesník. Tyto porážky mají vliv i na naše postavení v tabulce,“ uzavřel David Levčík.

Slovan Rosice – Hlučín 2:0 (0:0)

Branky: 72. Oborný, 77. Charles. Rozhodčí: Habermann – Marek, Budovič. ŽK: Plesník. ČK: 87. Plesník (FC Hlučín). Diváci: 120.

FC Hlučín: Murin - Hasala, Plesník, Kolaska - Kania, Praus, Mládek (70. Kovala), Cabadaj, Buchvaldek (70. Levčík) - Smékal, Ptáček (66. Moučka). Trenéři: David Levčík.