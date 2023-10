/FOTOGALERIE/ Nebyli horším týmem, nakonec ale nemají ani bod. Nedělní dopolední utkání v Kunovicích nedopadlo pro hlučínské fotbalisty výsledkově dobře. S rezervou ligového Slovácka prohráli svěřenci trenéra Filipa Smékala 1:2.

Fotbalisté Slovácka B (bílé dresy) ve 13. kole MSFL zdolali Hlučín 2:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Prohra mrzí. Nezasloužili jsme ji. Měli jsme šance, ty jsme bohužel nedávali,“ povzdechl si trenér Hlučína Filip Smékal. Do vedení šli domácí. Ve 32. minutě vystřelil Kohút, balon prošel mezi nohama Kolasky a skončil u tyče – 1:0. Na vyrovnání se čekalo pět minut. Po centru zprava si míč zpracoval Buchvaldek a domácí gólman byl bez šance – 1:1. „V prvním poločase jsme měli ještě dvě dobré šance. Bohužel nám nebylo přáno,“ byl smutný Filip Smékal. Tu největší měla Kania, který trefil brankovou konstrukci.

Po přestávce udeřilo znovu Slovácko a šlo do vedení. To se na přední tyči prosadil Koryčan. „Povedená akce. Ukázalo se, že ligoví hráči mají velkou kvalitu,“ uznal Filip Smékal. „Po inkasované brance jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Ovšem to se nám nepovedlo. Je to velká škoda. Tahle porážka hodně mrzí,“ zakončil kouč FC Hlučín.

Slovácko B – Hlučín 2:1 (1:1)

Branky: 32. Kohút, 66. Koryčan – 37. Buchvaldek. Rozhodčí: Marek – Slabý, Řezníček. ŽK: Břečka – Aririerisim. Diváci: 99.

Hlučín: Kolenko – Tomšů (74. Kovala), Aririerisim, Holzer, Kolaska – Praus (62. Dostál), Cabadaj (74. Wala)– Buchvaldek (80. Kobza), Mládek, Kania (62. Smékal) – Ptáček. Trenér: Filip Smékal.