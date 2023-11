Hlučín se rozloučil s podzimní části porážkou. V Lutíně nestačil na domácí Zlínsko. Jediný gól zápasu přitom vstřelil hostující obránce Kolaska, bohužel do vlastní sítě. Slezané prohráli 0:1 a přezimují na šestém místě.

Hlučín prohrál se Zlínskem | Foto: Deník/Libor Kopl

Jediný gól utkání padl už v 19. minutě hry. Hosté ztratili balón na půlce. Domácí zatáhli balón po lajně. Gerža odcentroval a Kolaska nešťastně srazil míč do vlastní sítě. „Nešťastná branka. Centr šel vlastně na nikoho,“ kroutil hlavou trenér Hlučína Filip Smékal. První poločas hostujícímu týmu nevyšel. „Nehráli jsme dobře, dělali jsme jednoduché ztráty. Prakticky žádnou velkou šanci jsme si nevypracovali,“ přiznal hostující stratég.

Rataj spasil dvěma góly Opavu. Trenér si přeje ve čtvrtfinále Duklu

Po přestávce sahal Hlučín po vyrovnání. „Hráli jsme proti silnému větru ale i tak jsme měli šance,“ podotkl Filip Smékal. Do jedné stoprocentní se dostal Mládek, který po centru ale gólmana Kalinu nepřekonal. V samotném závěru Hlučínští fotbalisté dobře zakombinovali, jenomže Zajíček trefil tyč. Na druhé straně odmítl navýšit vedení Kašpárek. „Porážka mrzí. Je to obrovská škoda, v případě vítězství bychom se dotáhli na špici, bohužel to se nám nepodařilo,“ zakončil Filip Smékal.

Zlínsko – Hlučín 1:0 (1:0)

Branka: 19. Kolaska (vlastní). Rozhodčí: Dorušák – Vejtasa, Grečmal. ŽK: Kalina, Dano – Aririerisim, F. Smékal. ČK: 73. Kolenko. Diváci: 200.

Hlučín: Murin – Wala, Aririerisim, Holzer, Kolaska (46. Tomšů) – Praus (61. Moučka), Cabadaj – Buchvaldek, Mládek, Kania (70. Dostál) – Ptáček (46. Zajíček). Trenér: Filip Smékal.