Po středečním duelu s Opavou čekal na hlučínské fotbalisty další přípravný zápas. Na ostravských Bazalech tým trenéra Jana Woznici remizoval s Hlubinou 1:1. V sestavě třetiligového týmu se objevili dva nováčci, a to brankář Jakub Švrčina a obránce Jiří Remiáš.

Jan Woznica spokojený příliš nebyl | Foto: Deník/Petr Widenka

„Představoval jsem si, že zápas odehrajeme jinak,“ přiznal kouč Hlučína Jan Woznica. „Nakonec to vypadalo, že hráči asi považovali za vrchol týdne přípravný duel s Opavou. Nevstoupili jsme do utkání koncentrovaně, prostě nebylo to ono. S výsledkem ani výkonem spokojený nejsem,“ podotkl trenér FC Hlučín.

Hokejoví nadšenci z Opavy přivezli ze Srbska bronz

V sestavě Hlučínských se objevil brankář Jakub Švrčina. Jednatřicetiletý odchovanec Příbora, který chytal například za Karvinou, Bílovec, Dolní Benešov nebo Polanku, je v Hlučíně na zkoušce. Stejně také stoper Jiří Remiáš, který patří ostravskému Baníku a je mládežnickým reprezentantem. „Musím přiznat, že Jirka nás zaujal, určitě budeme chtít, aby se jeho zkouška u nás protáhla,“ řekl trenér Woznica, který by rád ještě přivedl pravého obránce a útočníka. „Nyní zredukujeme kádr a budeme sestavu ladit směrem k prvnímu jarnímu zápasu. Máme před sebou na to ještě tři přípravné duely,“ uzavřel Jan Woznica. V sobotu hrají Hlučínští na ostravských Bazalech s Dolným Kubínem.

Hlučín – Hlubina 1:1 (1:1)

Branky: Smékal - Badalyan.

Hlučín, I. poločas: Švrčina – Moučka, Jiří Remiáš, Hasala, Kolaska – Praus, Mládek – Zajíček, Buchvaldek, Kania – Smékal. II. poločas: Jan Remiáš – Kolaska, Jiří Remiáš, Holzer, Rončka – Kovala, Cabadaj – Zajíček, Levčík, Moučka – Šindler. Trenér: Jan Woznica.