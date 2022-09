Domácí začali aktivně, první šanci měl Smékal, který vystihl malou domů soupeře, ale gól nedal. „Musím říci, že soupeř by na nás dobře připraven. Do žádných velkých šancí nás nepouštěl,“ řekl hlučínský kouč Filip Smékal. „Dobře nás dostupoval,“ doplnil. V první půli se ještě do dvou možností dostal Zajíček. Nejdříve se mu nepodařilo zavřít akci na zadní tyči a pak se neprosadil ani střelou z otočky.