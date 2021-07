„Hráli jsme se šikovným soupeřem. Až na nějakých deset, patnáct minut bylo utkání v naší režii,“ poznamenal kouč Hlučína Lubomír Adler. „Šli jsme do vedení, Bílovec po naší jediné chybě dokázal vyrovnat. Tahle branka nás na chvíli rozhodila v koncentraci,“ pokračoval trenér FC Hlučín.

Domácí výběr byl aktivní. „Dobývali jsme po celý zápas bíloveckou branku. Chyběla nám ale před finální a finální přihrávka. Pokud tohle nevylepšíme, tak góly střílet nebudeme,“ konstatoval šéf hlučínské lavičky. „Zápas splnil svou úlohu, ukázal nám dobré i špatné věci,“ dodal.

V sobotu čeká na Hlučínské ostrý start. „Otrokovice prošly obměnou. Mají zkušenou osu včele s ligistou Zapalačem. Bude to těžký soupeř, který si to s námi bude chtít rozdat na férovku, a to chceme,“ podotkl Lubomí Adler, s tím, že o sestavě ještě jasno nemá. „Chceme hrát jinak, než proti Bílovci,“ prozradil a dodal: „Osobně se moc těším, že konečně začne soutěž.“

FC Hlučín - ŠSK Bílovec 1:1 (1:1)

Branky: Neumann – Limanovský.

FC Hlučín: Lapeš (46. Němček) - Wala (46.Wolf), Plesník, Hasala, Lehnert (46. Kundrátek) - Holzer (46. Praus), Opatřil - Neumann (46.Hykel), Buchvaldek (30. Tomšů, 46. Mládek), Moučka (46. Dostál) - Lokša (46. Zajíček). Trenér: Lubomír Adler.