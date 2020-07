Velká zimní posila hlučínských fotbalistů Michala Daněk za tým Romana Westa v novém ročníku chytat nebude. Sedmatřicetiletý gólman zamířil totiž do ostravského Baníku. Slezané nyní hledají náhradu. Jeho místo by mohl zaujmout bývalý mládežnický reprezentant Jan Vyklický z ligové Opavy.

Michal Daněk v Hlučíně chytat nebude | Foto: Petr Widenka

„Odchod Michala je pro nás komplikací. Je to přece jenom zkušený a kvalitní brankář,“ poznamenal Roman West. „Michalovo rozhodnutí chápu, dostal nabídku trénovat mládež v Baníku Ostrava, a to na úkor vlastního hraní, proto skončil,“ vysvětloval kouč důvod brankářova odchodu. Kdo místo něj? „Máme v kádru Ondru Kolenka, nyní se do přípravy zapojil Jan Vyklický z Opavy. Je to bývalý mládežnický reprezentant, pro nás to může být jedna z cest,“ podotkl mladý kouč.