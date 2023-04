Frýdlantu nedali v sobotu hlučínští fotbalisté sebemenší šanci. Na domácím trávníku vyhráli s přehledem 4:1. Pokud svěřenci trenéra Filipa Smékala zvládnou ve středu dohrávku v Hranicích, vyhoupnou se do čela MSFL.

Jakub Ptáček dal jeden ze čtyř gólů | Foto: Štěpánka Czyžová

„Panuje velká spokojenost. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Dali jsme čtyři branky a vypracovali jsme si i spoustu šancí. Konečný výsledek je pro Frýdlant ještě milosrdný,“ hodnotil utkání hlučínský kouč Filip Smékal. Skóre se poprvé měnilo už po jedenácti minutách hry. Moučka vypálil zhruba z pětadvaceti metrů, gólman Prepsl balon neudržel a Wala ho dorazil do sítě. Pět minut před poločasem udělal na levé straně Praus protihráče, nahrál Ptáčkovi, který míč uklidil do brány. „Soupeře jsme prakticky do žádných velkých věcí nepouštěli,“ těšilo domácího kouče.

Po přestávce dál Hlučín dominoval. V 65. minutě přišel centr z levé strany a Tomšů hlavičkou z pětky dával na 3:0. O sedm minut později Kolaska vysunul Kovalu, který svým premiérovým gólem v MSFL upravil už na 4:0. „Mrzí mě jen, že jsme si nechali dát gól. Zbytečně jsme nechali soupeři prostor. Samozřejmě za vítězství jsme rádi. Ve středu chceme v Hranicích vyhrát a posunout se na první místo MSFL,“ zakončil Filip Smékal.

FC Hlučín – Frýdlant 4:1 (2:0)

Branky: 11. Wala, 40. Ptáček, 65. Tomšů, 72. Kovala – 74. Velička. Rozhodčí: Ehrenberger – Macrineanu, Dudek. ŽK: Praus – Varadi. Diváci: 295.

Hlučín: Kolenko – Tomšů (69. Kocur), Plesník, Holzer, Kolaska – Kovala, Praus (63. Buchvaldek) – Wala, Smékal (46. Mládek), Moučka – Ptáček (63. Šindler). Trenér: Filip Smékal.