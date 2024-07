Nový kouč hlučínských fotbalistů Lukáš Černín nasadil do brány v přípravném duelu s Polankou možnou posilu. Jedná se devatenáctiletého gólmana Matyáše Thimela, který fotbalově vyrostl v Kravařích. Prošel si také Opavou a jeho poslední štací byl třetiligový Frýdlant.

„Matyáš by měl být jedním z našich gólmanů. Měl by vytvořit dvojici s Rado Murínem,“ řekl hlučínský trenér Lukáš Černín. „Máme tady ještě Ondru Kolenka, ten ale odejde do Polanky,“ prozradil kouč FC Hlučín.

V samotném zápase Hlučín na trávníku v Darkovičkách vyhrál 2:0. Skóre otevřel Kania, který se hezky uvolnil a střelou z pravé strany otevřel skóre. Na konečných 2:0 dával Moučka po přihrávce Ptáčka. „Vyhráli jsme zaslouženě. Soupeř byl sice v úvodních patnácti, dvaceti minutách lepším týmem. Přežili jsme nějaké jeho šance,“ vracel se k utkání Lukáš Černín. Hlučín také zahrozil. Akce Levčíka a Smékala ale brankou neskončily. „V dalším průběhu jsme byli lepším týmem, převzali jsme otěže zápasu do svých rukou,“ pochvaloval si Lukáš Černín.

Nyní míří Hlučín na Slovensko, kde ho čekají zápasy s Martinem a Dolným Kubínem.

FC Hlučín - FK SK Polanka 2:0 (0:0)

Branky: Kania, Moučka.

Hlučín: I. poločas: Thimel - Wala, Šrek, Hasala, Celta - Janjuš, Mládek, Buchvaldek, Kobza - Smékal, Levčík. II. poločas: Thimel - Fukan, Holzer, Kovala, Kolaska - Moučka, Kučera, Cabadaj, Zajíček - Kania, Ptáček. Trenér: Lukáš Černín.