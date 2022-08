VIDEO: Vyloučení Hlučín nerozhodilo. Bohumínu dal tři góly, v MOL Cupu pokračuje

„Samozřejmě jsem rád za vítězství, rodilo se těžce. Hlavně tím vyloučením jsme si to zkomplikovali, protože jsme zápas měli pod kontrolou. Zbortil se nám celý plán, včetně střídání. Ale cením si druhého poločasu, protože i když nás bylo na hřišti o jednoho méně, celou hru jsme ovládali a uklidnili se třetím gólem. Přesto nás to stálo až mnoho sil,“ zhodnotil trenér Hlučína Filip Smékal.

Bospor tak poznal, co by bylo třeba, kdyby v budoucnu hrál v MSFL. „Museli bychom přidat,“ věděl asistent kouče Bohumína Patrik Poštulka. „I přes to vyloučení nás Hlučín přehrával, ukázal kvalitu. Před poločasem jsme nevyužili šanci, kdy jsme šli sami na branku. To se stejné hned po přestávce. Škoda, mohlo to být dramatičtější. Místo toho padl třetí gól a ten vše rozhodl,“ litoval.

„Samozřejmě vždy si z toho lze něco vzít. Nás ale mrzí, že na něco se v šatně připravujeme, chceme být důrazní, ale je druhá minuta, souboj v šestnáctce a frajer skóruje osamocený. Je to škoda, protože tím jsme to soupeři, který byl na míči lepší, mohli víc zkomplikovat,“ podotkl Patrik Poštulka.

Hlučín se nyní těší na los. Po loňském boji s ostravským Baníkem, který rozhodlo překvapivě až prodloužení, by si rádi v malém klubu tuto konfrontaci zopakovali. „Já u toho nebyl, ale pro kluky to byl určitě výborný zážitek. Já bych si přál nenáviděnou Spartu, takže musíme projít ještě jedno kolo a třeba se dočkáme,“ usmál se Filip Smékal.

„Každopádně chceme jít dál, ať už dostaneme kohokoliv. Když nám los dá Karvinou, budeme chtít porazit Karvinou, když Baník, tak Baník. Jsme schopni se poměřit s každým a pro kluky na pomezí profesionálního a poloprofesionálního fotbalu to může být zajímavé,“ dodal na závěr trenér Hlučína.

Bospor Bohumín – FC Hlučín 0:3 (0:2)

Branky: 2. Putyera, 28. Šindler, 67. Wolf. Rozhodčí: Dedek – Macrineanu, Šafrán. ŽK: Jan Kodeš (Bohumín). ČK: 32. Mládek (Hlučín). Diváci: 500.

Bohumín: Jakub Kodeš – Ferenc (59. Jan Kodeš), Václavíček, Košťál (59. Kubík), Stošek – Halaška, Palej (46. Klejnot), Bloksch, Strojek (59. Hanus), Malysz – Príbela. Trenér: Špička.

Hlučín: Lapeš – Wolf, Hasala (46. Holzer), Plesník, Lehnert – Putyera, Mládek, Praus (71. Buchvaldek), Tomšů (59. Moučka), Ptáček (46. D. Smékal) – Šindler (66. Zajíček). Trenér: F. Smékal.