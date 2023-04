/FOTOGALERIE/ Nebezpečné Blansko poraženo. Hlučínští fotbalisté urvali v pátek tři body. Vítěznou branku vstřelil v prvním poločase Adam Zajíček. Nutno říci, že byla z kategorie parádních. Slezané hostující výběr zdolali v poměru 2:0.

Hlučín - Blansko 2:0 | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

Byli to hosté, kteří jako první vystrčili růžky, když nebezpečně pálil Williams. „Postavil se proti nám silný soupeř, který má svou kvalitu. Poslední tři zápasy vyhrál. Překvapili nás svým rozestavením,“ řekl na úvod trenér Slezanů Filip Smékal. „Hráli na tři beky, takhle standardně nehrají. Ze začátku jsme se s tím srovnávali. Soupeř se dostal do dvou, tří zajímavých momentů,“ pokračoval hlučínský stratég. Ve 31. minutě hlučínský stánek explodoval. To se blýskl parádním střeleckým pokusem Adam Zajíček. Byl to gól, kterému musel zatleskat i soupeř. „Já to ale tak nemyslel. Chtěl jsem centrovat a ono to skončilo v brance,“ pronesl skromně páteční hrdina. „Byl to nádherný gól, navíc nám hodně pomohl. Najednou jsme se dostali do hry,“ pochvaloval si Filip Smékal.

Kam za fotbalem na Opavsku: Derby ve Štěpánkovicích, dorazí Kravaře

Po přestávce se snažili hosté o vyrovnání. Hodně aktivní byl Willimas. V 51. minutě běžel sám na Kolenka, ten ho vychytal. O pár chvilek později pálil z trestného kopu do zdi. Hlučín pak nasadil do hry Ptáčka a ten byl vidět. Dokázal podržet míč, svým důrazem na soupeře platil. Sedm minut před koncem si vzal slovo plzeňský kat Smékal, který upravil na konečných 2:0. „S druhým poločasem jsem spokojený. Nestrachovali jsme se o výsledek. Tohle vítězství je cenné,“ usmíval se Filip Smékal.

Hlučín má nyní před sebou náročný program. „Během osmadvaceti dnů nás čeká sedm zápasů. Je to náročné, ale pokud chceme hrát na špici, musíme je zvládnout,“ uzavřel úspěšný trenér.

Hlučín – Blansko 2:0 (1:0)

Branky: 31. Zajíček, 83. Smékal. Rozhodčí: Proske – Dudek, Lukašík. ŽK: Wala. Diváci: 290.

Hlučín: Kolenko – Tomšů, Hasala, Plesník, Wala (79. Kovala) – Buchvaldek (79. Kolaska), Mládek – Moučka, Smékal, Zajíček (88. Puchala) – Šindler (66. Ptáček). Trenér: Filip Smékal.