/FOTOGALERIE/ Hlučínští fotbalisté opět kraluji MSFL. Tým vedený trenérem Filipem Smékalem sestřelil na domácím trávníku Znojmo. Vítězství 4:0 se ale nerodilo lehce. Domácí totiž ve druhém poločase zahodili penaltu a v kritickém okamžiku je podržel brankář Kolenko. Definitvní opodr Jihomoravanů byl zlomen patnáct minut před koncem.

Hlučín - Znojmo 4:0 | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Znojmo bylo těžkým soupeřem. Bylo dobře organizované, hrálo jednoduše a všechny balony ve předu létaly na Ledeckého,“ začal rozebírat zapas hlučínský kouč Filip Smékal. Znojmo vsadilo na dobrou defenzivu. „Hosté bránili v devíti, z naší strany to bylo o dobývaní,“ pokračoval domácí stratég. Ve 23. minutě vzal zodpovědnost na sebe Praus, když se odhodlal ke střele a krásnou ranou zpoza šestnáctky uklidil balon k tyči.

Po přestávce mohli domácí náskok navýšit. Po ruce ve vápně nařídil sudí Kostelník penaltu. Balon si vzal Moučka, ovšem brankář ho vychytal. „Nevyšla nám ani dorážka. Hosté se šli do brejku, naštěstí na skvěle podržel brankář Ondra Kolenko,“ vydechl si Smékal. V 75. minutě nastřelil Mládek soupeřovu ruku ve vápně a Zajíček z penalty zvýšil na 2:0. Hosty mohl vrátit do hry Ouattara. Deset minut před koncem se v dobré pozici zjevil Zajíček. Ve finále si všiml ještě postaveného Moučky a Hlučín vedl 3:0. Na konečných 4:0 upravil Holzer. „S výsledkem jsme maximálně spokojeni. Vrátili jsme se na první místo. Už nyní ale musíme přepnout na další duel. Vítkovice jsou sice poslední, avšak nebude to vůbec jednoduchý zápas,“ zakončil Filip Smékal.

FC Hlučín -1.SC Znojmo FK 4:0 (1:0)

Branky: 23. Praus, 75. Zajíček (penalta), 80. Moučka, 85. Holzer. Rozhodčí: Kostelník – Poláček, Lukašík. ŽK: Buchvaldek – Trajkovič, Suchý, Ledecký, Ouattara. Diváci: 289.

Hlučín: Kolenko - Tomšů (60. Zajíček), Plesník, Holzer, Kolaska - Praus (68. Hasala), Buchvaldek (60. Kovala) - Wala (87. Kocur), Mládek, Moučka - Šindler (60. Ptáček). Trenér: Filip Smékal.