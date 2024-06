Další zápas se smutným koncem mají za sebou hlučínští fotbalisté. V duelu s béčkem Slovácka šli šest minut před koncem do vedení. To ale neudrželi. V poslední minutě totiž na konečných 2:2 upravil hostující Korýčan.

Hlučín remizoval se Slováckem . Foto: Jaroslav Kolísek | Foto: Deník/VLP Externista

Hlučín neměl zrovna nejlepší vstup do utkání. „První poločas nám nevyšel. Soupeř na nás nalezl, byl nepříjemný a my jsme se s tím nedokázali srovnat,“ přiznal hlučínský kouč David Levčík. Nakonec se celek z Uherského Hradiště dostal i do vedení. „S přibývajícími minutami se naše hra začala zlepšovat a po menší bouřce v kabině naskočil do druhého poločasu úplně jiný tým,“ zdůraznil kouč FC Hlučín.

Po přestávce byli domácí aktivnější a v 74. minutě se dočkali vyrovnání. Po rohovém kopu prodlužoval míč na přední tyči a Hasala a Plesník na zadní srovnával na 1:1. „Chtěli jsme vyhrát, snažili jsme se hrát otevřený fotbal a taky se nám podařilo jít do vedení,“ řekl ještě David Levčík. Po centu Moučky se prosadil Levčík. Vedení bohužel domácí neudrželi. „Opět jsme nezvládli závěr. Ale inkasované brance předcházel faul na našeho hráče. Následně jsme špatně odkopli balon, soupeř provedl rychlý výpad a vyrovnal. Je to škoda, tento zápas jsme měli vyhrát,“ uzavřel trenér Hlučína.

FC Hlučín – Slovácko B 2:2 (0:1)

Branky: 74. Plesník, 84. Levčík - 37. Okoromi, 90. Korýčan. Rozhodčí: Tomanec – Prokůpek, Godfryd. ŽK: Praus, Ptáček, Hasala, Cabadaj - Milanov, Radoičic, Kočí. Diváci: 161.

Hlučín: Murin - Hasala, Plesník, Kolaska - Zajíček (68. Buchvaldek), Kovala (78. Cabadaj), Praus, Mládek (78. Moučka), Kania - Smékal, Ptáček (68. Levčík). Trenéři: David Levčík, Martin Hanus.