V 51. minutě uklízel míč do sítě Praus, Komínek ho fauloval a sudí Mayer nařídil penaltu. Tu proměnil Lokša – 0:2: „Dali jsme druhý gól, navíc domácí šli do deseti. V té chvíli bylo rozhodnuto,“ řekl šéf hlučínská lavičky. Hlučínští přidali ještě dva góly, v obou měl prsty Neumann. „Za tři body jsme rádi. Kluky musím pochválit, spokojeni jsme jak v s výsledkem, tak předvedenou hrou,“ uzavřel Lubomír Adler.

„Měli jsme v pláni hrát s třemi útočníky. Bylo ale vidět, že na to jsme ještě tolik zvyklí. Chvílemi byly k vidění momenty, kdy nám to trošku skřípalo,“ přiznal hlučínský kouč. Jeho tým měl od prvních minut převahu. První gól padl po šestnácti minutách hry. Po akci Waly s Dostálem prostřelil domácího brankáře Praus. „Byli jsme jasně lepším týmem. Už v prvním poločase jsme mohli přidat více než jednu branku,“ poznamenal Adler.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.