„Chtěli jsme hrát se silným soupeřem. Frýdek loni patřil ke špičce, v prvním poločase to i dokazoval. Po přestávce jsme prostřídali a v naší hře byly dobré úseky. Jsem spokojen s výsledkem i předvedenou hrou. Ta se od prvního přípravného zápasu s Petřkovicemi posunula,“ pochvaloval si trenér FC Hlučín.

Lavičce Slezanů velí tři týdny. „Máme za sebou první část přípravy. V ní jsme zkoušeli různé herní styly, abychom přišli na to, který hráčům co nejlépe vyhovuje. Měli jsem tréninky u videa. Nyní mají kluci čtrnáct dnů volno, kdy se budou připravovat individuálně. Následně začne letní příprava, během které chceme sestavit tým pro soutěž,“ naznačil Roman West.

Do tréninku se už zapojil i záložník Radim Grussmann. „Radim měl nastoupit na chvíli i proti Frýdku, ale necítil se ještě, což chápu. Ale podle toho, jak pracuje v tréninku, by mohl být pro nás velkým přínosem a největší letní posilou,“ zakončil trenér FC Hlučín, který zkoušel i nové hráče, a to Jakuba Hellera a Jana Holzera.

FC Hlučín – Frýdek – Místek 4:0 (1:0)

Branky: 13. Heller, 42. Dostál, 70. Pyclík, 89. Padych

FC Hlučín: Daněk - Štefek, Mac, Massaniec, Wolf - Rubý, Dydowicz, Opatřil, Heller - Padych, Pyclík. Střídali: Musila, Hudeczek, P. Kundrátek, Holzer, Krejčí, Vengřinek, L. Kundrátek, R. Dostál, Kolenko. Trenér: Roman West.