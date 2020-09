Velký smutek je v Hlučíně. Lídr MSFL poprvé prohrál. Stalo se tak po dobrém výkonu v Olomouci s místním béčkem. Rozhodující moment přišel dvě minuty před koncem, kdy se z penalty prosadil Radič.

Hlučín nešťastně prohráů | Foto: Štěpánka Czyžová

Hanáci postavili proti Hlučínu velmi silný tým. Z ligového áčka se v sestavě objevili Kotouč, Zifčák, Daněk, Chytil, Sladký a Látal. „Očekávali jsme, že Sigma nastoupí v silném složení. Chtěli jsme ji překvapit, proto jsme změnili rozestavení,“ přiznal trenér Hlučína Roman West, který postrádal zraněného kapitána Krauta. „Chtěli jsme hrát agresivně, hodně presovat a chodit do rizika. To se nám podařilo. Domácí jsme tím zaskočili. Místy nevěděli, co hrát,“ pochvaloval si hlučínský stratég. Hosté byli v prvním poločase jasně lepším týmem. Padych nejdříve svou velkou šanci neproměnil, ve druhém případě se už z gólu radoval. „Jenomže pak jsme vyrobili chybu, kterou domácí potrestali. Škoda, zbytečný gól,“ litoval West. V závěru poločasu zvonila na obou stranách tyč. Za Hlučín do brankové konstrukce pálil po přihrávce Wolfa Hudeczek.