„Bod je dobrý, a zasloužený pro oba týmy,“ řekl trenér Hlučína. „Oba týmy si dokázaly vytvořit šance, ty ale zůstaly nevyužity,“ podotkl Roman West. Hosté měli v prvním poločase dvě. Nebezpečně hlavičkoval Vengřinek, možnost měl taky Kraut. „Naopak nás při šancích Baníku podržel brankář Kolenko, chytal opravdu dobře,“ chválil kouč.

Ani po přestávce se diváci branek nedočkali. „Nám se podařilo hru oživit příchodem Pyclíka s Padychem. Oba mohli rozhodnout, ale gól nedali. Bod bereme a vedle toho mě hodně těší nula vzadu,“ přiznal Roman West. V ostravském týmu se tentokrát neprosadil kanonýr Radovan Lokša. „Nedostal se téměř k ničemu, neměl k tomu prostor,“ dodal trenér.

„Byl to zajímavý zápas. Hlučín předvedl organizovaný výkon, o to jsme to měli těžší. Vyhrát mohly oba týmy, rozhodlo neproměňování šancí,“ řekl domácí kouč Ondřej Smetana.

FC Baník Ostrava B- FC Hlučín 0:0

Rozhodčí: Páral - Mrázek, Pochylý. ŽK: Rubý, Heller (oba H.). Diváci: 200.

Baník Ostrava B: Murín – Zálešák, Velner, Hasala, Fulnek – Drozd, Mooc – Chvěja (77. Wojatschke), Martiník (68. Barkov), Buchta – Lokša (61. Martišiak). Trenér: Ondřej Smetana.

Hlučín: Kolenko – Wolf, Mac, Massaniec, P. Kundrátek (80. Hudeczek) – Heller, Vengřinek, Opatřil (82. Dydowicz), L. Kundrátek (55. R. Dostál) – Rubý (65. Pyclík) – Kraut (55. Padych). Trenér: Roman West