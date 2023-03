Dlouho to vypadalo, že Hlučínští fotbalisté budou proti Uherskému Brodu stoprocentní. Nakonec ale museli brát bod. Domácí celek totiž minutu před koncem vyrovnal na konečných 1:1. Kouč Slezanů Filip Smékal byl po utkání hodně zklamaný.

Hlučín remizoval s Uherským Brodem | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Měli jsme vyhrát. Mrzí mě to hlavně vzhledem k prvnímu poločasu, ve kterém jsme si vytvořili čtyři jasné tutovky,“ byl po utkání zklamaný trenér FC Hlučín Filip Smékal. „Uherský Brod hraje v rozestavení 3-4-3. Sice jsme se na to připravovali, ale chvíli nám trvalo, než jsme si na to zvykli,“ přiznal kouč Slezanů. První velkou šanci hostů měl Mládek, kterého uvolnil hezky Smékal, hlučínský záložník zakončoval z jedné, avšak střílel vedle. „O pár chvilek později Mládek gól už dal. Ten ale nebyl pro milimetrový ofsajd uznán,“ pokračoval v zápasovém hodnocení Filip Smékal. Další možnost měl Buchvaldek, znovu nahrával Smékal. Jenomže ani z tohoto mráčku nezapršelo. Sedm minut před poločasem se už hosté dočkali. Moučka si nachystal balon na střelu a pravačkou ho uklidil na zadní tyč.

Opava výhru z derby nepotvrdila. V Kolíně nezvládla druhý poločas

„Po přestávce mi přišlo, že jsme se začali bát o výsledek. Na chvíli jsme dokonce vypadli z role,“ řekl Filip Smékal. „Domácí začali nakopávat balony. My jsme si vypracovali jednu velkou šanci. Zajíček šel do brejku, ten nahrál Moučkovi, který byl v dobré pozici. Myslel jsem si, že dáme druhý gól, nestalo se,“ litoval trenér FC Hlučín. Minutu před koncem. Přišla akce Uherského Brodu. Hostům se podařilo první pokus odvrátit, druhý už ne. Míč skočil před Strachoně a ten ho hlavou usměrnil za záda Kolenka. „Výsledek nás mrzí, jsme zklamání. Herně to bylo z naší strany na tři body,“ zakončil Filip Smékal.

Uherský Brod – FC Hlučín 1:1 (0:1)

Branky: 89. Strachoň – 38. Moučka. Rozhodčí: Ehrenberger – Poláček, Brázdil. ŽK: Šmatelka, Flasar, Tkadlec – Kolenko, Wala, Tomšů. Diváci: 166.

Hlučín: Kolenko - Kolenko – Tomšů, Plesník, Praus, Wala – Kovala, Mládek (68. Šindler) – Buchvaldek (80. Kolaska), Zajíček, Moučka (80. Ptáček) – Smékal (88. Holzer). Trenér: Filip Smékal.